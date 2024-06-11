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Семилетняя девочка спасла отца во время сердечного приступа

World of Buzz: в Китае 7-летняя дочь спасла отца, у которого случился сердечный приступ

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Weibo

В Китае семилетняя девочка спасла своего отца, когда у того внезапно начался сердечный приступ, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Харбине. Мужчина сидел дома в гостиной, когда внезапно наклонился вперед и упал на пол, схватившись за грудь. На шум прибежала его дочь, которая взяла подушку, положила на нее голову отца и начала делать ему сердечно-легочную реанимацию, которая продлилась несколько минут.

Позже школьница принесла мужчине лекарства, отсчитала нужное количество таблеток и накормила его ими с ложечки. После этого девочка позвонила матери и сообщила ей о случившемся.

«Она видела видеоролики о первой помощи, и я учила ее раньше, но это был ее первый раз», — прокомментировала женщина поступок дочери.

Приехавшие в дом семьи медики отметили, что если бы не действия девочки, мужчину было бы не спасти.

Ранее в Китае женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына.

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