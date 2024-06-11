Суд продлил арест экс-президенту украинской компании «Мотор Сич»

Суд продлил арест экс-президенту компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Предпринимателя оставили под стражей без права внесения залога до 19 июля текущего года. Его подозревают в госизмене, сотрудничестве с Россией и коллаборационизме.

17 апреля суд в Киеве до 12 июня продлил Богуслаеву содержание под стражей.

До этого министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич». Богуслаев был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в октябре 2022 года.

В ноябре 2022 года предприятие «Мотор Сич» было полностью национализировано по решению военных органов и стало собственностью министерства обороны Украины. Позже Винницкий авиационный завод был передан в управление «Мотор Сич».

Ранее на Украине заявили о национализации имущества, якобы принадлежащего Балицкому.