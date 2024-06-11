Россиянку задержали в Дании по подозрению в связях с разведкой РФ

Гражданку России задержали в Дании по подозрению в содействии российской разведке. Об этом сообщила телекомпания Danmarks radio (DR) со ссылкой на датскую службу безопасности (РЕТ).

Арест состоялся при сотрудничестве полиции Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.

В PET рассказали, что дело связано с публикацией в ряде европейских СМИ о «российском госфонде» и не связано с только что завершившимися выборами в Европарламент.

По данным DR, женщина в течение нескольких лет получала деньги из российского фонда, в котором офицеры разведки занимают самые центральные должности.

Женщину предъявили обвинение в нарушении статьи 108 Уголовного кодекса, которая касается предоставления возможности иностранной разведке действовать в Дании, включая сотрудничество в осуществлении деятельности по оказанию влияния. Ее должны отпустить после допроса.

Как пишет компания, задержанная является центральной фигурой русской общины Дании, которая консультирует русскоязычных.

Несколько европейских спецслужб заявили DR, что консультационные центры на самом деле являются частью пропагандистской кампании РФ, целью которой является создание историй о дискриминации русскоязычных граждан за рубежом.

Ранее сообщалось, что задержанная в Польше украинка может получить срок за кражу 30 велосипедов в Дании.