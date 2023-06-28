Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Подростки из ДНР организовали собственный блокпост, чтобы встречать бойцов ВС РФ

Подростки из ДНР признались, что планируют провести каникулы, приветствуя бойцов ВС РФ

close
100%
Readovka' class="item-image" >
Телеграм-канал Readovka

Группа подростков из ДНР организовала собственный блокпост, на котором встречает и поддерживает российских военнослужащих. Таким образом ребята планируют провести все летние каникулы до начала школьных занятий. Об этом сообщает Теlegram-канал Readovka.

Мальчишки с утра до вечера встречают бойцов ВС РФ, чтобы подбодрить их и пожелать удачи на фронте. Военнослужащие в свою очередь не оставляют ребят без внимания и благодарят их не только словами.

«Военные дарят нам соки, а вчера подарили большой российский флаг», — рассказал один из подростков.

По признания ребят, родители поощряют их идею создания КПП. Именно они и купили им форму, а шевронами поделились бойцы.

У участников компании есть даже самодельное оружие для поддержки образа — выпиленный из дерева автомат.

«Желаем нашим ребятам, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми, и все было хорошо», — заявляют ребята.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов сообщил , что акция «От сердца к сердцу» в этом году посвящена героям СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях