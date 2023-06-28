Подростки из ДНР организовали собственный блокпост, чтобы встречать бойцов ВС РФ

Группа подростков из ДНР организовала собственный блокпост, на котором встречает и поддерживает российских военнослужащих. Таким образом ребята планируют провести все летние каникулы до начала школьных занятий. Об этом сообщает Теlegram-канал Readovka.

Мальчишки с утра до вечера встречают бойцов ВС РФ, чтобы подбодрить их и пожелать удачи на фронте. Военнослужащие в свою очередь не оставляют ребят без внимания и благодарят их не только словами.

«Военные дарят нам соки, а вчера подарили большой российский флаг», — рассказал один из подростков.

По признания ребят, родители поощряют их идею создания КПП. Именно они и купили им форму, а шевронами поделились бойцы.

У участников компании есть даже самодельное оружие для поддержки образа — выпиленный из дерева автомат.

«Желаем нашим ребятам, чтобы они вернулись домой живыми, здоровыми, и все было хорошо», — заявляют ребята.

Ранее депутат Госдумы Михаил Романов сообщил , что акция «От сердца к сердцу» в этом году посвящена героям СВО.