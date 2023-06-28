По делу о пропаже в Екатеринбурге 6-летнего мальчика задержали его опекуна

Сотрудники правоохранительных органов задержали 34-летнюю Веронику Наумову, которая является опекуном пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Шестерых детей женщины, из которых трое ее биологических, забрали органы опеки.

Как сообщал E1.ru, сначала опекун сказала, что мальчика могла похитить его родная мать. Однако, когда ее нашли и опросили, опекун заявила, что родная мать не могла выкрасть ребенка.

Волонтеры и сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи камер скрытого видеонаблюдения. Они не заметили выходящего из подъезда мальчика. Местные жители видели похожего ребенка на детской площадке, но не получилось установить, был ли это он.

Опекун утверждает, что у ребенка подозревают шизофрению. Якобы он слушает своего воображаемого друга, по указке которого уже сбегал из дома.

Один из воспитанников Наумовой — 20-летний Даниил Егольников — обвинил женщину в жестоком обращении с детьми. По его словам, опекун запирала пропавшего ребенка в подвале, била его электрошокером, заставляла делать физические упражнения в качестве наказания и находиться в холодной воде.

Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что Наумова была допрошена и признана потерпевшей. Также были допрошены другие лица, в том числе с использованием полиграфа, которые могли быть причастны к исчезновению мальчика. Сейчас полицейские проверяют ранее судимых граждан.

Утром 26 июня 2023 года шестилетний мальчик вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее в Приамурье нашли заблудившегося в тайге мальчика.