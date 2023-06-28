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В Амурской области в детском лагере отравились 70 детей

Baza: в детском лагере в Амурской области отравились 70 детей после посещения столовой

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Unsplash

В детском спортивно-оздоровительном лагере «Белые горы» отравились 70 детей. Накануне они ели в столовой учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в течения дня у 70 детей в возрасте от 8 до 16 лет заболел живот и появилась рвота. Пострадавшие сообщили о недомогании в медицинский пункт.

Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства массового отравления. Отравившиеся утверждают, что употребляли пищу только в столовой лагеря.

Всего в учреждении отдыхают 275 детей, большая часть не испытывает недомогания.

Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора были направлены в лагерь «Белые горы». Они проведут необходимую проверку, осмотрят кухню и опросят персонал. Кроме этого, сотрудники возьмут смыв с рук и с поверхностей. Затем он будет отправлен на экспертизу, которая поможет установить, могли ли пострадавшие отравиться в столовой и насколько она соответствует принятым стандартам.

Ранее в Братске в кафе «Хочу шаурму» отравились 22 ребенка.

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