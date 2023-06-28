В Хабаровске местный житель выловил из реки гранатомет

В Хабаровске местный житель выловил из Амура гранатомет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчина планировал порыбачить на берегу Амура. Он заметил, что по реке плывет какой-то предмет. Местному жителю удалось подцепить его и вытащить на берег.

Мужчина посчитал, что предмет похож на гранатомет, поэтому сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли находку и передали ее экспертам. Специалисты установили, что в реке плавал одноразовый противотанковый гранатомет с ручным управлением (РПГ-26) «Аглень».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность хозяина.

Обстоятельства и причины, по которым гранатомет оказался в реке Амур, устанавливаются.

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