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В Хабаровске местный житель выловил из реки гранатомет

Shot: житель Хабаровска пошел на рыбалку и выловил из реки гранатомет

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Телеграм-канал Shot

В Хабаровске местный житель выловил из Амура гранатомет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, мужчина планировал порыбачить на берегу Амура. Он заметил, что по реке плывет какой-то предмет. Местному жителю удалось подцепить его и вытащить на берег.

Мужчина посчитал, что предмет похож на гранатомет, поэтому сообщил о произошедшем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов изъяли находку и передали ее экспертам. Специалисты установили, что в реке плавал одноразовый противотанковый гранатомет с ручным управлением (РПГ-26) «Аглень».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность хозяина.

Обстоятельства и причины, по которым гранатомет оказался в реке Амур, устанавливаются.

Ранее в Новой Таволжанке Белгородской области нашли оружейный схрон в огороде.

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