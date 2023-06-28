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Стало известно, кто спас мальчика в приамурской тайге

Заблудившемуся в приамурской тайге 12-летнему мальчику спасла жизнь собака

Заблудившегося в Приамурской тайге 12-летнего мальчика от нападения диких зверей спасла прибившаяся к нему собака, которая стала отгонять их от ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на волонтера поисково-спасательного отряда «Амур» Ольгу Веретельник.

«К нему пришла собака и спасла жизнь! В 700 метрах от того места, где он укрылся, была берлога медведя! Там медведица и медвежата, в этот период они крайне агрессивны, спасатели видели берлогу», — рассказала волонтер.

По ее словам, дикие звери, почуяв собаку, не нападали на ребенка. Собака лежала рядом с мальчиком и не оставляла его до тех пор, пока его не нашли.

Ранее руководитель отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Амурской области Татьяна Васиховская рассказала «Газете.Ru», что потерявшийся в тайге 12-летний мальчик был найден родным дядей. Она добавила, что ночью ребенка грела собака, а из ран у него — укусы от комаров и мозоли.

Накануне стало известно, что мальчик отправился в лес вместе с отцом и дядей на охоту. В какой-то момент он отошел от них и потерялся.

Подробнее о поисках мальчика — в материале «Газеты.Ru».

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