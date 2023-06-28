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На Украине недовольны форматом участия в саммите НАТО

Кулеба пожаловался, что Киев пригласили лишь на встречу на полях саммита НАТО

Украину пригласили стать участником встречи на полях саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит», — отметил министр в интервью CNN.

Кулеба подчеркнул, что Киев пригласили принять участие в совете НАТО — Украина на полях встречи.

По словам дипломата, которые приводит НСН, в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в блоке.

Как отметил Кулеба, некоторые страны считают, что Киев не стоит приглашать в организацию, поскольку это приведет к эскалации.

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