В «Лиза Алерт» рассказали о состоянии найденного в амурской тайге 12-летнего мальчика

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» Амурской области рассказали «Газете.Ru», что найденный в тайге 12-летний мальчик, который ранее потерялся во время охоты с отцом, выглядит уставшим. Там отметили, что мальчик не был напуган, а сейчас его везут для осмотра в больницу.

«Мальчик визуально не пострадал. Выглядит вымотанным. Напуган не был. Сейчас вместе с родителями направляется для осмотра и проверки состояния здоровья в медучреждение», — сказали там.

Как стало известно накануне, мальчик отправился в лес вместе с отцом и дядей на охоту. В какой-то момент он отошел от них и потерялся. Мужчины не смогли найти ребенка самостоятельно, после чего отец мальчика обратился в МЧС.

28 июня региональное МЧС заявило, что мальчика обнаружили с вертолета благодаря красной куртке и доехали до него на вездеходах.

Ранее региональное отделение МВД сообщало, что в Пермском крае завершились поиски 10-летнего мальчика, который пропал во время похода.