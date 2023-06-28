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В Англии 2000 домов остались без света по вине гуся

Daily Mail: в Британии гусь порвал электрический провод и оставил без света 2000 домов

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Global Look Press

В Англии 2000 домов остались без света по вине гуся, пишет Daily Mail.

Как пишут местные СМИ, гусь попытался пролететь через электрический провод, однако запутался в нем и оборвал контактную сеть. В результате инцидента более 2000 домов и объектов остались без света. По данным энергетиков, около 95 процентов пострадавших получили электроснабжение в течение 45 минут.

Кроме того, упавший на землю силовой кабель вызвал пожар в поле. В результате инцидента никто не пострадал. О том, что стало с гусем, не сообщается. Местные власти добавили, что продумают шаги по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Ране другой лебедь в Лондоне на час остановил работу местного метрополитена. Птица сидела на рельсах и отказывалась улетать. Не помогли даже крики людей, которые пытались ее спугнуть.

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