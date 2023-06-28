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Внедорожник, груженный черной икрой, остановили в Хабаровском крае

МВД: автомобиль со 160 килограммами черной икры остановили под Хабаровском

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УМВД России по Хабаровскому краю

Под Хабаровском сотрудники ГАИ остановили женщину, перевозившую 160 килограммов черной икры. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД России.

С целью проверки документов сотрудники Госавтоинспекции остановили на автодороге Николаевск-на-Умуре — Селихино внедорожник. За рулем автомобиля находилась 38-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре.

Полицейские решили проверить багажники транспортного средства и обнаружили в нем коробки, заполненные пластиковыми контейнерами. Всего в них поместилось 317 емкостей объемом пол-литра и еще две объемом 0,25 литра, в каждой из которых находилась икра рыб из семейства осетровых.

Как уточняют в ведомстве, общий вес ценной находки составил около 160 килограммов. Перевозчица заявила, что не знала, чем именно заполнены коробки и взялась их доставить своему приятелю по его просьбе. По словам женщины, она забрала их с обочины дороги у неизвестных ей людей.

Женщину задержали по подозрению в незаконном обороте водных биологических ресурсов. Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ, взяли в работу следователи. Они занимаются установлением соучастников задержанной и других возможных их эпизодов преступной деятельности.

Ранее в Сибири мужчину уличили в браконьерстве и отобрали у него рыбу и почти 2 килограмма икры стоимостью около полумиллиона рублей.

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