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В Иркутской области двое детей пропали в один день с разницей в семь лет

«КП»: семь лет назад в день, когда в Иркутске пропала полуторагодовалая девочка, в области пропал еще один ребенок

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МВД РФ по Иркутской области

В Иркутске третью неделю продолжаются поиски полуторагодовалой девочки, которая пропала днем 9 июня. Однако ровно семь лет назад в этот же день в Иркутской области пропал еще один ребенок, сообщает kp.ru.

По данным газеты, на это совпадение обратили внимание пользователи соцсетей. Семь лет назад 9 июня в городе Черемхово пропал пятилетний мальчик, который играл во дворе своего дома. Его пытались найти 300 человек, в поисках участвовал и отряд «ЛизаАлерт», который был создан в Иркутской области. Мальчика не могли найти почти целый год. В апреле 2017 года тело ребенка нашли в выгребной яме, заполненной водой, во дворе собственного дома.

«К сожалению, это действительно так. 9 июня 2016 года – дата образования отряда «ЛизаАлерт» в нашем регионе. <...> Вот такое мистическое совпадение», — сказала старший пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по Иркутской области Варвара Буркова.

Напомним, что в поисках пропавшей девочки участвуют полицейские, члены поисковых отрядов и добровольцы. Одной из предварительных версий случившегося является то, что девочка могла упасть в реку. Спасатели уже обследовали берега и сам водоем, однако из-за сильного течения и мутности воды поиски осложняются.

Сообщалось, что жительница вместе с маленькой дочерью гуляла на берегу реки Ушаковка в районе садоводства «Просвещение». В какой-то момент женщина поняла, что девочки нет рядом. Она не смогла найти дочь самостоятельно, поэтому обратилась в правоохранительные органы.

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