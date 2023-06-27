Артем Метелев назвал Путина лидером, которому доверяет народ

События, произошедшие 24 июня в России, застали всех врасплох. Об этом заявил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

«Президент России Владимир Путин еще в самом начале сказал, что в трудное время, когда наши ребята находятся на фронте, никто не ожидал, что такие же ребята, с которыми мы привыкли делить успехи, победы и поражения, вдруг начнут военный мятеж. В каком-то смысле они застали всех врасплох, потому что ожидать такого от них было невозможно. Это можно было ожидать от ВСУ или наемников, но явно не от ЧВК «Вагнер». Но это произошло, и слава богу, что все это закончилось малой кровью. Погибли несколько человек, и это потеря, но могло быть гораздо хуже», — отметил он.

По его словам, в этой ситуации в первую очередь бойцы «Вагнера» предали бойцов, которые находятся на фронте и ждали от них поддержки во время СВО, а не разборок внутри страны.

«Здесь нужно было договариваться. Евгений Пригожин в своем последнем сообщении заявил, что это был некий перфоманс, демонстрация их условий. Но эта демонстрация слишком дорого обошлась стране с точки зрения нервов и напряжения. Общество действительно в тот день находилось в большом напряжении, потому что никто не понимал это шутка все или нет», — сказал Метелев.

Он напомнил, что Пригожин сам заявляет, что не планировал какого-то захвата власти. «То есть это была некая демонстрация. На мой взгляд, так дела не делаются. Если есть сложности в коммуникации с Министерством обороны, можно было бы задействовать другие рычаги, силы, партнеров, которые бы могли помочь обеспечить разговор и найти совместные условия, а не прибегать к внутреннему военному мятежу», — пояснил парламентарий.

Метелев подчеркнул, что никто из политиков, общественных и государственных деятелей не поддержал Пригожина. При этом, по его словам, общество сплотилось.

«Все находились в очень нервной обстановке, и в этой обстановке у нас есть лидер, вокруг которого хочется сплачиваться. Это происходило в разные трудные времена, потому что Путину народ доверяет. Глава государства в самом начале выступил с обращением, сразу обозначив позицию, держал на контроле эту ситуацию в постоянном контакте с силовыми службами», — заявил депутат.

Он считает, что для всей страны это должен быть урок, а также должны быть сделаны организационные выводы в части безопасности объектов и в части того, что кто-то другой это может повторить.