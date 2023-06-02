Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белорусская школьница обвинила своего дедушку в многолетнем насилии

Белорусская школьница обвинила своего 66-летнего дедушку в насилии на протяжении 10 лет

close
100%
Pixabay

На дополнительных занятиях по биологии с репетитором белорусская школьница призналась, что ее много лет насилует дедушка. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Александра Суходольского.

Репетитор-женщина рассказывала подопечной в рамках курса о психологических травмах. В этот момент девочка изменилась в лице, преподаватель спросила, нужна ли ей помощь.

Подросток рассказала, что в течение 10 лет ее насилует дедушка, которому сейчас 66 лет.

Репетитор сказала девочке, что она должна рассказать обо всем родителям. Преподаватель также связалась с матерью девочки.

Узнав о произошедшем, родители обратились в полицию. Девочка рассказала, что маленькой воспринимала все как игру, но в подростковом возрасте начала осознавать, что происходит. Она боялась рассказывать о насилии, потому что ей было стыдно и неприятно. Еще девочка боялась, что ей не поверят.

По словам мамы школьницы, она не замечала странностей в отношениях между дедушкой и внучкой. Старший родственник все отрицает. Его проверяет СК.

Следственный комитет расследует дело о педофилии в многодетной семье из Подмосковья, в которой воспитывались как родные, так и приемные дети. По версии следствия, отец детей, которому сейчас 66 лет, не раз насиловал удочеренную девочку в период с 2001 по 2008 год, но сообщать в полицию она боялась, а приемная мать игнорировала ее жалобы. Дело было заведено по заявлению подруги девушки. Подозреваемого уже задержали — он частично признал вину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях