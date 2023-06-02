Белорусская школьница обвинила своего дедушку в многолетнем насилии

На дополнительных занятиях по биологии с репетитором белорусская школьница призналась, что ее много лет насилует дедушка. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Александра Суходольского.

Репетитор-женщина рассказывала подопечной в рамках курса о психологических травмах. В этот момент девочка изменилась в лице, преподаватель спросила, нужна ли ей помощь.

Подросток рассказала, что в течение 10 лет ее насилует дедушка, которому сейчас 66 лет.

Репетитор сказала девочке, что она должна рассказать обо всем родителям. Преподаватель также связалась с матерью девочки.

Узнав о произошедшем, родители обратились в полицию. Девочка рассказала, что маленькой воспринимала все как игру, но в подростковом возрасте начала осознавать, что происходит. Она боялась рассказывать о насилии, потому что ей было стыдно и неприятно. Еще девочка боялась, что ей не поверят.

По словам мамы школьницы, она не замечала странностей в отношениях между дедушкой и внучкой. Старший родственник все отрицает. Его проверяет СК.

Следственный комитет расследует дело о педофилии в многодетной семье из Подмосковья, в которой воспитывались как родные, так и приемные дети. По версии следствия, отец детей, которому сейчас 66 лет, не раз насиловал удочеренную девочку в период с 2001 по 2008 год, но сообщать в полицию она боялась, а приемная мать игнорировала ее жалобы. Дело было заведено по заявлению подруги девушки. Подозреваемого уже задержали — он частично признал вину.