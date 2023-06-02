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В Роскомнадзоре рассказали о видеосервисах с доступом к материалам с ЛГБТ-тематикой

Роскомнадзор: 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с демонстрацией ЛГБТ

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство составило 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за сохранение доступа для несовершеннолетних пользователей к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также неверную маркировку такого контента. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что составили 19 административных протоколов по части 2 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации против видеосервисов в связи с тем, что они не приняли меры, чтобы ограничить доступ для несовершеннолетних пользователей к материалам, которые демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также из-за несоответствия знака информационной продукции таким материалам. Протоколы составили против следующих аудиовизуальных сервисов: (АВС) Start, Wink, Ivi, «Кинопоиск», «Мегафон ТВ», «Триколор Кино и ТВ онлайн», More.tv, Okko, Peers.TV и Premier.

Там подчеркнули, что на данных сервисах не было обнаружено материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что электронная энциклопедия «Википедия» (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) по-прежнему не удалила 147 противоправных материалов.

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