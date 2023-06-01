Жители Шебекино рассказали подробности о ночных обстрелах со стороны ВСУ

Жители Шебекино Белгородской области рассказали RT подробности о ночных обстрелах населенного пункта со стороны украинской армии. По их словам, велся огонь высокой интенсивности.

«Ночью был кошмар, стреляли сильно. Мы сейчас уже, слава Богу, покинули Шебекино, но мой отец пока не может уехать из города», — рассказал один из жителей.

Еще один гражданин подтвердил большое количество прилетов минувшей ночью.

«Днем стало немного поспокойнее, но все равно были прилеты. Сейчас наша семья решила уехать из Шебекино», — сказал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 13 жителей региона, 12 из них находились в Шебекинском районе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что ситуация с обстрелами в Белгородской области никак не может оказать влияние в целом на ход специальной военной операции.