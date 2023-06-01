Политолог: развитие Северного флота отразилось на жизни тысяч людей

Юбилей Северного морского флота — это важная дата не только для североморцев, но и для целых городов и регионов, для которых флотилия стала важной частью жизни. Об этом заявил политолог, эксперт «Клуба регионов» Петр Колчин

По его словам, за последние сто лет северное направление стало важным элементом обеспечение национальной безопасности России. Арктика за последние столетия стала стратегически важным регионом, а доступ к ней получили многие государства, добавил эксперт.

«Еще в 1733 году Анна Иоанновна основала Архангельский военный порт, который положил начало присутствию российского флота в Арктике. Моряки бдительно охраняли северные рубежи нашей страны. Спустя 200 лет, 1 июня 1933 года был создан самый молодой из всех военных флотов России, известный тогда, как Северная военная флотилия. Уже в 1937 году указом Ворошилова флотилия получила свое нонешнее название – Северный морской флот», — напомнил Колчин.

Как отметил политолог, с начала 2000-х годов президент России Владимир Путин начал масштабную модернизацию Северного флота. Корабли были улучшены и переоснащены для соответствия современным условиям и стандартам.

«Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ России. В его состав входят множество боевых подразделении – подводные и надводные силы, береговые войска, ВВС и ПВО. На вооружения флота стоят мощнейшие ракеты «Циркон» и «Калибр», надежно обеспечивающие безопасность страны», — сказал Колчин.

По славам эксперта, с начала спецоперации Северный флот получил новый спектр задач и целей, потому что расширение НАТО в скандинавском регионе усилило давление Запада на Арктику. Он подчеркнул, что флотилии теперь предстоит еще активнее проводить мероприятия по защите рубежей.

«Развитие инфраструктуры баз Северного флота отразилось на жизни тысяч людей и дало им новые возможности. Будущее развитие флотилии не вызывает сомнений. Уже известно, что в ближайшие годы Северный флот будет пополняться надводными кораблями и подводными лодками нового поколения. Вооруженные новым оружием, и обученные новыми условиями столкновений, североморцы продолжают свой дозор над русской Арктикой на зло врагам Отечества», — заключил Колчин.