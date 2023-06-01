Пентагон отменил проведение ранее согласованного драг-шоу на базе ВВС США

Пентагон отменил проведение драг-шоу на одной из баз ВВС США. Оно было заранее согласовано как часть программы в рамках «Месяца гордости». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны.

По данным издания, одобренное руководством ВВС США драг-шоу должно было состояться 1 июня 2023 года на военно-воздушной базе Неллис в Неваде. Однако министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявили, что в политику Пентагона не входит финансирование подобных мероприятий за счет налогоплательщиков. Они постановили либо отменить шоу, либо перенести его за пределы базы.

Уточняется, что подобные мероприятия ранее проводились на базах ВВС США. Руководство Пентагона попросили предоставить информацию об этих шоу и сказать, были ли наказаны сотрудники, которые использовали деньги налогоплательщиков для подобных событий.

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