Россиянам рассказали, когда наступит самое лучшее время для покупки бытовой техники

Сейчас для россиян настало самое благоприятное время, когда стоит приобретать бытовую технику и электронику, рассказал «Радио 1» экономист, руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, это связано с положительными тенденциями в экономике России в части уровня потребительского спроса и стабилизации цен на товары.

«С точки зрения потребления сейчас благоприятная пора чтобы с уверенностью приобретать бытовую технику, различного рода электронные гаджеты, поскольку в настоящее время цены в целом на продовольственную корзину снижаются, а вот далее, вероятнее всего, они будут только расти», — объяснил эксперт.

Масленников добавил, что потребительский спрос, как и экономика в целом, в России сейчас восстанавливается, находясь примерно на уровне 2019 года.

«Все это положительные тенденции, которые подпитываются низкой безработицей, которая по итогам апреля находится на историческом минимуме 3,3%. Также инфляция снижается. В апреле наблюдался позитивный темп по всем макроэкономическим показателям», — добавил он.

При этом во второй половине года может сложиться непростая ситуация в связи с инфляционным давлением, поэтому цены могут возрасти, предупредил эксперт.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» сообщала, что суммарный объем доходов российских структур зарубежных производителей бытовой техники (Bosch, LG и Samsung) снизился почти вдвое по итогам прошлого года.