Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову привезли в суд

Обвиняемую в убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову привезли в суд на рассмотрение продления меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На опубликованном каналом видео улыбающуюся Трепову заводят в «аквариум» в зале суда.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова. В Следственном комитете его назвали организатором теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. До этого в ходе допроса Трепова, которую обвиняют в реализации теракта, заявила, что ее завербовал Попков. Сам журналист неоднократно отрицал причастность к вербовке, однако подтверждал, что знаком с Треповой. Сейчас он находится на Украине.

В конце апреля Росфинмониторинг включил Дарью Трепову в перечень террористов и экстремистов. В него также попал Юрий Денисов, который, предположительно, передал Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора.