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ЕР предложила создать единый портал для жителей новых регионов

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

«Единая Россия» предложила Минцифре создать единый социальный онлайн-портал для жителей новых регионов «Я в России», который в режиме «одного окна» обеспечит доступ ко всем мерам социальной поддержки, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил на заседании генсовета председатель партии Дмитрий Медведев, развитие новых регионов - исключительно важная и сложнейшая задача, к ее выполнению нужно относиться максимально ответственно.

«У нас есть идея создать отдельный специальный интернет-портал для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей под названием «Я в России», на котором можно было решать целый комплекс задач. С 1 марта в новых регионах начали действовать все меры социальной поддержки, коллеги в правительстве и в партии эту работу ведут», — рассказал он.

Медведев добавил, что необходимо также предусмотреть доступ к «Госуслугам».

«Портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, нуждающихся в помощи. У нас таких организаций много: это и региональные организации, местные структуры и компании, которые уже сейчас эти услуги предлагают. Ну и, конечно, гуманитарная помощь и волонтерская поддержка», — заключил Медведев.

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