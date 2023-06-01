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Стартовал прием заявок на детский конкурс по ИИ

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Depositphotos

Сбер объявил о начале приема заявок на международный конкурс по искусственному интеллекту для детей AI Challenge, сообщает пресс-служба банка.

Цель конкурса — популяризация технологий искусственного интеллекта среди детей и молодежи.

Конкурс состоит из трех этапов: квалификационного, командного и финального. Претенденты будут соревноваться по направлениям: медицина, креативная индустрия, эффективное производство, анализ изображения и видео, сельское хозяйство. 15 команд-победителей в финале разделят призовой фонд в 10 млн рублей.

Участники до 18 лет из России и других стран могут подать заявку и попасть на квалификационный этап, который продлится до 27 сентября 2023 года включительно. На этом этапе конкурсантам нужно решить индивидуальные задачи и получить наибольшее количество баллов.

«Технологии искусственного интеллекта становятся драйвером развития экономики и формируют тренды развития цифровой отрасли и образовательных программ на десятилетия вперед. В рамках конкурса Сбер поделится своей экспертизой с детьми и поддержит их в разработке инновационных решений. И наоборот, именно дети зачастую предлагают самые неожиданные и элегантные решения в области data science и вдохновляют взрослых своими открытиями», — отметил первый заместитель председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Все конкурсные задания разработаны командами Сбера и компаниями-партнерами. Они представляют собой реальные задачи, которые сегодня стоят перед технологичным бизнесом.

Соорганизатором выступает ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта».

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