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В Шебекино из-за обстрелов отменили ЕГЭ

Губернатор Гладков сообщил об отмене ЕГЭ по математике в Шебекино из-за обстрелов

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Шебекино из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отменен единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике, который должен был сдаваться 2 июня. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации на границе страны.

«Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, в настоящее время прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведения страны без экзаменов.

Ранее Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новопетровка в Валуйском городском округе. По предварительным данным, пострадали двое преподавателей сельской школы.

До этого Гладков сообщил о непрекращающемся огне по Шебекино со стороны Украины.

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Обстрелы Белгородской области
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