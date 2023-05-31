В московском отеле Four Seasons произошел пожар

В ресторане отеля класса «люкс» Four Seasons Hotel Moscow в центре Москвы произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городских экстренных служб.

По информации агентства, причиной пожара стала вспышка жировых отложений, предварительно, в воздуховодах. Было эвакуировано порядка 20 человек. Сейчас огонь ликвидирован, гостиница открыта и продолжает принимать гостей, указали в пресс-службе Four Seasons Hotel Moscow.

В материале отмечается, что площадь возгорания не превышала 1 квадратного метра. Обошлось без пострадавших.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелся торговый центр «Феникс». Позднее в региональном управлении МЧС сообщили, что спасателям удалось потушить открытое горение, но работы по полной ликвидации огня еще продолжаются. Пострадавших нет.