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Житель Уфы вступился за подростка, не сумевшего оплатить проезд, и подрался с кондуктором

Пассажир попытался оплатить проезд за юношу и подрался с выбросившем его деньги кондуктором

В Уфе пассажир и кондуктор подрались в салоне автобуса. Видео инцидента появилось сегодня утром в группе «ЭтожСтерлитамак» во «Вконтакте».

Конфликт в салоне автобуса «Башавтотранса» произошел вечером 30 мая. По данным источника, подросток зашел в общественный транспорт и попытался оплатить проезд, но кондуктор якобы отказался принимать у него оплату. Тогда за мальчика вступился пассажир с кошкой на руках и попытался заплатить сразу за него и за себя. Он, как рассказывают очевидцы, протянул кондуктору сторублевую купюру, а тот взял ее, выбросил и попытался ударить благотворителя.

Судя по опубликованным кадрам, владелец кошки дал отпор и ударил мужчину в ответ. Оппоненты стали драться, стоя в толпе пассажиров, под обеспокоенные крики женщин. В какой-то момент кошка, сидевшая у уфимца на руках, спрыгнула и выбежала из автобуса. После этого хозяин животного драться прекратил и погнался за питомцем. Пользователи соцсетей заявляют, что в итоге мужчина кошку нашел.

Телеканал UTV связался с представителем транспортной компании, который подтвердил, что инцидент действительно имел место, а также сообщил о начале служебного расследования и отстранении кондуктора от работы.

Отмечается, что проездной билет на этом маршруте стоит 30 рублей.

Сегодня сообщалось, что продавщица из Татарстана подралась с пожилой покупательницей, собиравшейся вернуть товар.

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