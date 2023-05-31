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В Дагестане убили главу села Рубас

В Дагестане застрелили 61-летнего главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова

В селе Рубас Дербентского района Республики Дагестан застрелили местного главу Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«По системе 112 поступила информация от гражданина Таибова Садика Гаджибабаевича о том, что он застрелил главу села Рубас», — заявили там.

Отмечается, что гибель главы села произошла в результате огнестрельного ранения в грудь в область сердца. Его смерть подтвердила бригада скорой помощи, находившаяся на месте происшествия.

Гаджикурбану Байрамбегову был 61 год. Выясняются обстоятельства случившегося и мотивы стрелявшего.

29 мая сообщалось, что в Республике Дагестан местный житель расстрелял из пистолета собственного отца. Инцидент произошел на улице Комарова в Южно-Сухокумске в воскресенье, 28 мая. Мужчины поссорились по неизестному поводу, а затем сын пострадавшего выстрелил в него из пистолета.

23 мая стало известно, что в Дагестане водитель Mercedes-Benz расстрелял из травматического оружия автомобиль «Жигули».

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