Российские туристы рассказали, как к ним относятся в Грузии

kp.ru провела опрос среди российских туристов, посетивших Грузию в 2023 году. Выяснилось, что агрессия со стороны местных встречается крайне редко. Из десятка человек лишь один оказался с негативным опытом.

«Если не орешь на улице, что ты за Сталина, то грузины дружелюбны. И за стол пригласят, и чаем угостят. Но отморозков всегда хватает, есть небольшая группа активистов, которые всегда против всего, но это мизерный процент населения», — отметил один из россиян.

Другой респондент при этом рассказал, что когда открывал счет в банке, сотрудники отказались разговаривать с ним на русском, при том, что между собой общались именно на нем. Что касается митингов, по словам россиян, их они не касаются и проходят мирно.

Ранее сообщалось, что посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой. По его словам, подобную реакцию согласовали все 27 государств-членов ЕС.