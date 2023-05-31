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Российские туристы рассказали, как к ним относятся в Грузии

kp.ru: агрессия в отношении россиян со стороны местных в Грузии встречается крайне редко

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Shutterstock

kp.ru провела опрос среди российских туристов, посетивших Грузию в 2023 году. Выяснилось, что агрессия со стороны местных встречается крайне редко. Из десятка человек лишь один оказался с негативным опытом.

«Если не орешь на улице, что ты за Сталина, то грузины дружелюбны. И за стол пригласят, и чаем угостят. Но отморозков всегда хватает, есть небольшая группа активистов, которые всегда против всего, но это мизерный процент населения», — отметил один из россиян.

Другой респондент при этом рассказал, что когда открывал счет в банке, сотрудники отказались разговаривать с ним на русском, при том, что между собой общались именно на нем. Что касается митингов, по словам россиян, их они не касаются и проходят мирно.

Ранее сообщалось, что посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой. По его словам, подобную реакцию согласовали все 27 государств-членов ЕС.

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