В «Росэнергоатоме» заявили о рисках шпионажа на ЗАЭС

Риски шпионажа со стороны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции сейчас сохраняются, утверждает советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По словам главы российского концерна, спецслужбы РФ готовы купировать существующие риски вокруг вероятного шпионажа.

«Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а в шпионаже. Как эти риски купировать?», — добавил Карчаа.

Он обратил внимание, что специальные службы России продолжают работать с целью не допустить шпионаж на ЗАЭС.

Ранее Карчаа утверждал, что инспектора МАГАТЭ из трех стран приедут на ЗАЭС для ротации.

Также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности ЗАЭС, в том числе запрет на стрельбу по станции.