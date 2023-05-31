Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Росэнергоатоме» заявили о рисках шпионажа на ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа сообщил о риске шпионажа со стороны МАГАТЭ на ЗАЭС

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Риски шпионажа со стороны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции сейчас сохраняются, утверждает советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 24».

По словам главы российского концерна, спецслужбы РФ готовы купировать существующие риски вокруг вероятного шпионажа.

«Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а в шпионаже. Как эти риски купировать?», — добавил Карчаа.

Он обратил внимание, что специальные службы России продолжают работать с целью не допустить шпионаж на ЗАЭС.

Ранее Карчаа утверждал, что инспектора МАГАТЭ из трех стран приедут на ЗАЭС для ротации.

Также генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы безопасности ЗАЭС, в том числе запрет на стрельбу по станции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях