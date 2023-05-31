Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как новые решения ЦБ по ипотеке повлияют на рынок недвижимости

Эксперт Бобков: изменение ипотечных надбавок к коэффициентам риска приведет к отсеву покупателей

close
100%
Freepik.com

Центральный банк России изменил надбавки к коэффициентам риска, которые теперь будут зависеть от размера первоначального взноса по ипотечному кредиту. О том, как это повлияет на рынок недвижимости, Life рассказал руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

Эксперт отметил, что надбавку на первоначальный взнос в размере менее 20% повысят с 1 июня 2023 года, за первый взнос менее 30% — с 1 января 2024 года. При этом повышение коэффициента риска приведет к тому, что банкам нужно будет увеличивать процентную ставку по кредитам. А это сделает их менее привлекательными для клиентов, отметил Бобков.

«Размеры этого повышения у каждого банка будут свои, но, очевидно, что на таком чувствительном рынке, как сейчас, каждые 0,5% процентной ставки будут существенно отражаться на спросе. Банки будут повышать первоначальные взносы. С 1 июня отсеется лишь небольшая часть потенциальных покупателей, которая уйдет собирать недостающую сумму в размере 5% от стоимости квартиры, чтобы получить 20% на первоначальный взнос. Их доля составит 10–15%. А вот с нового года рынок может недосчитаться уже куда больше доли клиентов — до 30%, ведь им на первый взнос придется копить в два раза больше», — добавил он.

Однако Бобков считает, что в этом есть и плюсы, поскольку с увеличением первоначального взноса снизится ежемесячный платеж по ипотеке. Еще один положительный момент — это сократит риски надувания ипотечного пузыря.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин рассказал об обсуждении распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях