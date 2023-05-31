Эксперт рассказал, как новые решения ЦБ по ипотеке повлияют на рынок недвижимости

Центральный банк России изменил надбавки к коэффициентам риска, которые теперь будут зависеть от размера первоначального взноса по ипотечному кредиту. О том, как это повлияет на рынок недвижимости, Life рассказал руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков.

Эксперт отметил, что надбавку на первоначальный взнос в размере менее 20% повысят с 1 июня 2023 года, за первый взнос менее 30% — с 1 января 2024 года. При этом повышение коэффициента риска приведет к тому, что банкам нужно будет увеличивать процентную ставку по кредитам. А это сделает их менее привлекательными для клиентов, отметил Бобков.

«Размеры этого повышения у каждого банка будут свои, но, очевидно, что на таком чувствительном рынке, как сейчас, каждые 0,5% процентной ставки будут существенно отражаться на спросе. Банки будут повышать первоначальные взносы. С 1 июня отсеется лишь небольшая часть потенциальных покупателей, которая уйдет собирать недостающую сумму в размере 5% от стоимости квартиры, чтобы получить 20% на первоначальный взнос. Их доля составит 10–15%. А вот с нового года рынок может недосчитаться уже куда больше доли клиентов — до 30%, ведь им на первый взнос придется копить в два раза больше», — добавил он.

Однако Бобков считает, что в этом есть и плюсы, поскольку с увеличением первоначального взноса снизится ежемесячный платеж по ипотеке. Еще один положительный момент — это сократит риски надувания ипотечного пузыря.

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