Эксперт: забота о детях стала одной из общенациональных задач России

Президент России Владимир Путин на протяжении долгих лет ставит во главу угла заботу о детях и поддержку семей с детьми. Об этом заявила генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«По сути, сегодня это стало одной из общенациональных задач России. Стратегия же, считаю, в первую очередь, систематизирует разработку и принятие государством новых мер защиты. Обеспечивая полное понимание, что еще необходимо сделать в этом направлении или какой уже имеющийся опыт пролонгировать и масштабировать», — отметила она.

По ее мнению, будущее детей сегодня может быть ограничено только их собственной фантазией. Эксперт объяснила это тем, что для их самореализации, причем в самых различных сферах, по поручению президента сделано очень много.

«Модернизируется система образования, по всей стране ежегодно открываются новые школы, оборудованные новейшей техникой. Владимир Путин возродил систему дополнительного образования, благодаря которой дети получили возможность заниматься спортом, творчеством и получать новые знания. Открываются «Кванториумы», проводятся масштабные федеральные конкурсы для детей («Большая перемена»), стали бесплатными учреждения культуры («Пушкинская карта»). Новые перспективы для детей открывает и «Движение первых»», — добавила Линдигрин.

Также она отметила, что Запад десятилетиями проводил «разъяснительную» работу среди российских детей и молодежи по популяризации псевдодемократических ценностей, культуры потребления и саморазрушения.

«Не просто навязывая нам чуждую культуру, а разрушая при этом нашу собственную. Конечно, это была продуманная стратегия в отношении самой уязвимой и подверженной информационным атакам категории; стратегия, которая работала на разрыв «отцов» и «детей». Поколение нашей молодежи должно было стать по задумке западных идеологов потерянным для родной страны поколением», — заявила эксперт.

Линдигрин подчеркнула, что президент вернул государству воспитательную функцию. По его инициативе из закона об образовании было исключено понятие «услуга» и закреплена воспитательная функция образовательных учреждений, добавила она.

«Проводятся классные часы «Разговоры о важном». Взамен чужим для нашей культуры ценностям потребления в картине мира детей восстанавливаются традиционные для России идеи справедливости, чувства долга, любви к своей семье и Родине», — заключила эксперт.