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В подмосковном Орехово-Зуево горит торговый центр «Феникс»

МЧС России: ТЦ «Феникс» загорелся в подмосковном Орехово-Зуево

В московском Орехово-Зуево горит торговый центр «Феникс». Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 31 мая в 08:48 часов. Возгорание произошло в здании торгового центра «Феникс» в городском округе Орехово-Зуево, на улице Парковская, дом 15. На месте работают 32 человека и 9 единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

В городской прокуратуре Орехово-Зуево отметили, что выясняют причины возгорания в здании торгового центра.

Ранее ТАСС сообщало о пожаре в здании двухэтажного склада по производству медицинского спирта в подмосковном селе Осташево на площади до 3 150 квадратных метров.

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