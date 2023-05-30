Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Москвы рассказали о мерах поддержки жителей домов, подвергшихся атаке беспилотников

Собянин: после атаки БПЛА в Москве жителям пострадавших домов оказали социальную помощь

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что после утренней атаки украинских беспилотников на Московский регион, всем жителям пострадавших домов оказали психологическую и социальную поддержку.

«Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты», — указывается в публикации.

По словам градоначальника, сейчас они уже дома.

«К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС», — отмечается в сообщении.

Собянин добавил, что на данный момент они продолжают обходить жителей попавших под атаку домов и собирать запросы о требуемой помощи, которую мэр пообещал оказать.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях