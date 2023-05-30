Власти Москвы рассказали о мерах поддержки жителей домов, подвергшихся атаке беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что после утренней атаки украинских беспилотников на Московский регион, всем жителям пострадавших домов оказали психологическую и социальную поддержку.

«Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты», — указывается в публикации.

По словам градоначальника, сейчас они уже дома.

«К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС», — отмечается в сообщении.

Собянин добавил, что на данный момент они продолжают обходить жителей попавших под атаку домов и собирать запросы о требуемой помощи, которую мэр пообещал оказать.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве. В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.