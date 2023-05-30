Двух сотрудников СБУ посадили на восемь лет за вымогательство

Двух сотрудников Службы безопасности Украины Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к восьми годам лишения свободы за вымогательство 50 тыс. долларов. Об этом сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура государства в своем Telegram-канале.

«Коллегия судей ВАКС 30 мая 2023 года огласила обвинительный приговор двум сотрудникам СБУ, которых разоблачили на вымогательстве 50 тысяч долларов неправомерной выгоды и получении части этих средств от представителей предприятий частного сектора за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности подконтрольных им субъектов хозяйственной деятельности, неосуществление давления на их деятельность», — говорится в сообщении.

Два сотрудника СБУ виновны по статьям «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» и «злоупотребление влиянием».

Ранее сообщалось, что в отношении 11 судей Верховного суда (ВС) Украины могут возбудить уголовное дело о коррупции, по которому проходит экс-глава ВС Всеволод Князев. По данным издания, на текущей неделе этим судьям будут выписаны подозрения, связанные с коррупцией и взятками по делу Князева и другими эпизодами. Отмечается, что это разные судебные процессы и разные эпизоды, где подтверждается системная коррупция и круговая порука — фактически организованная преступная группа в Верховном суде.