Названа предварительная причина схода вагонов поезда в Ульяновской области

Следователям, по предварительным данным, удалось установить предварительную причину схода вагонов поезда в Ульяновской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Согласно полученным сведениям, работники РЖД могли по ошибке не убрать железнодорожный «башмак» из-под колес вагона.

«В итоге поезд начал движение и вагон сразу завалился», — добавили в СМИ.

Также подчеркивается, что версия с диверсией на железной дороге сейчас не подтверждается.

Ранее в РЖД сообщили, что угрозы экологии после схода вагонов в Ульяновске нет. Известно, что в результате происшествия не было пострадавших, разлива грунта не произошло.

До этого Следственный комитет сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту схода грузовых вагонов с рельсов в Забайкальском крае.