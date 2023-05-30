СК начал проверку из-за атаки беспилотниками зданий в Москве

Следственный комитет начал расследовать факты падения беспилотников в столице утром 30 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома РФ.

«Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — уточнили в пресс-службе СК.

Как пояснили в Следкоме, в результате падения БПЛА в ряде зданий в Москве произошли незначительные повреждения.

«Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве», — добавили в СК.

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Минобороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.