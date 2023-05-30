Источник назвал количество упавших беспилотников в Одинцовском районе

В Одинцовском районе упали четыре беспилотных летательных аппарата, сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на источник.

По его данным, беспилотники упали, зацепившись за деревья. Аппараты летели на расстоянии 500 м друг от друга и на высоте примерно 60 метров.

Утром 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения из-за атаки беспилотников.

Спецслужбы Москвы сообщили о БПЛА на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), в результате на подлете в Москву сбито несколько БПЛА.