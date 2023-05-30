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Медики из Сургута впервые установили протез сердца ребенку

В Югре врачи впервые провели операцию по протезированию сердца для 11-летней девочки

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В Сургуте впервые прошла операция по протезированию сердца ребенка. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сообщение регионального правительства.

Уникальную операцию провели в Сургуте хирурги окружного кардиологического диспансера. 11-летняя девочка из Югры родилась с пороком Тетрада Фалло и нуждалась в протезировании. Пациентка уже перенесла две серьезные операции, однако они не помогли. У нее было диагностировано сужение имплантированного клапана легочной артерии, а также снизилась насосная функция правого желудочка сердца.

В итоге медикам пришлось устанавливать ей протез — фрагмент донорского сердца. После того, как оно было получено, хирурги смогли провести редкую операцию.

В настоящее время здоровью юной пациентки ничего не угрожает. Отмечается, что чувствует она себя хорошо.

Также сообщалось, что в России провели первую операцию по объединению протезов с нервной системой. Хирурги установили пациентам на нервы специальные электроды, при помощи которых осуществляется электрическая стимуляция.

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