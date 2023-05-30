Эксперт рассказал, зачем нужна культура психологической безопасности на работе

Среди основных причин, которые работники называют при уходе из компании – трудные отношения в коллективе. Причина плохих отношений с коллегами часто в том, что в компании нет собственной культуры психологической безопасности. В чем заключаются основные принципы такой культуры, как выстроить ее в компании, «Газете.Ru» рассказал Питер Джансен, основатель компании по развитию и сопровождению лидеров LeaderMakers.

Коллектив, в котором работают принципы психологической безопасности, отличают некоторые характеристики, первая из которые — отсутствие токсичной критики.

«Отчитывание перед всеми коллегами, ехидные комментарии, вопросы с целью продемонстрировать собственную эрудицию, а не найти решение проблемы — это признаки нездоровой корпоративной культуры. В хорошей и слаженной команде присутствует обратная связь, которая идет только на пользу проектам: члены команды ищут слабости в предложенном решении, чтобы улучшить его и предотвратить возможные ошибки», — пояснил эксперт.

Еще один важный фактор психологической безопасности в компании — спокойное отношение к ошибкам.

«Дело в том, что стремление не ошибаться снижает креативный потенциал команды и формирует культуру страха. Кроме того, опасаясь осуждения, члены команды могут стесняться предлагать собственный план, это может помешать рождению действительно блестящих идей», — предупредил он.

Процесс формирования экологичной психологической культуры требует участия лидера, hr-подразделения компании и команды. Он включает в себя следующие этапы: анализ коллектива на наличие психологического дискомфорта, формирование ценностных ориентиров и внедрение профайлинга.

«Психологическая безопасность и уверенность в том, что работник может высказать свое предложение без опасений, снижают текучку кадров и формируют долгосрочные, эффективные и комфортные для работы команды. В таких компаниях работают механизмы обучения на собственных ошибках и воспитания уважения к мнению каждого. Создать такую команду можно, вовремя отследив психологический дискомфорт в коллективе, сделав акцент на корпоративную культуру и внедрив типирование по личностным качествам на этапе найма людей в компанию, чтобы все коллеги обладали комплементарными друг для друга личностными характеристиками», — рекомендовал он.

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