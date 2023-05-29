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В Екатеринбурге неизвестный ограбил банк за полчаса до его открытия

112: в Екатеринбурге неизвестный ворвался в банк за полчаса до открытия и вынес деньги

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Depositphotos

В Екатеринбурге неизвестный мужчина, угрожая кассиру пистолетом, ограбил банк за полчаса до открытия, сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, кассир пришла на работу в 08:30. Вместе с ней в дверь зашел неизвестный, который приставил к голове девушки предмет, напоминающий пистолет, и велел ей вести его к сейфу.

Кассир выполнила требования злоумышленника. В это время в банке также находился коллега девушки, который тоже не оказал сопротивления.

Неизвестный забрал из сейфа более 2,5 млн рублей, около 30 тысяч долларов, 660 евро и 17 монет из драгоценных металлов.

В 08:35 кассир сообщила о произошедшем в полицию. Злоумышленнику удалось скрыться в неизвестном направлении вместе с деньгами. Его личность устанавливают.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга был задержан после попытки ограбления банка с помощью записки. Уточняется, что ему не удалось забрать деньги.

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