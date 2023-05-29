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В Подмосковье рабочий спас девушку в наушниках от приближающегося поезда и попал на видео

Железнодорожный рабочий сумел остановить девушку от выхода на пути и спас ее от поезда

Рабочий из Подмосковья спас жизнь девушке в наушниках, собиравшейся переходить пути в момент приближения железнодорожного состава. Об этом сообщает издание «Подъем», ссылаясь на комментарий мужчины.

Вечером в минувшую пятницу, 26 мая, на переезде в Малых Вяземах Одинцовского района едва не произошел несчастный случай. Девушка в наушниках подошла к железнодорожному полотну и уже собиралась начинать его переход, как вдруг справа ее схватил рабочий и с силой оттолкнул в противоположную сторону. Оказалось, что россиянка не заметила приближающийся товарный состав и могла попасть под поезд.

«Девушка не пострадала, все нормально», — уточнил мужчина, спасший ей жизнь. По его словам, на этом участке пути подобные ситуации нередки.

Пользователи соцсетей убеждены в том, что руководство должно объявить рабочему благодарность. При этом соседка мужчины заявляет, что он регулярно помогает людям, но говорить об этом не любит.

«Я как-то попала в больницу и рассказала ему, что в отделении все плафоны разбитые. Он померил, мы купили необходимое количество этих плафонов, он приехал обратно в больницу и вкрутил на место разбитых. У знакомых котенок упал в вентиляционную шахту, он достал. За всеми во дворе смотрел всю жизнь, чтобы никто не поранился. Деревья сажал на субботниках. Он вообще молодец. Все скажут, что он реально герой нашего времени», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что фельдшеры «скорой» из Чувашии везли пациента до машины на садовой тачке из-за сломанного моста.

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