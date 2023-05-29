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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Viacheslav Onyshchenko/Global Look Press

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению граждан.

В 02:45 мск предупреждение об угрозе с воздуха начало действовать во Львовской, а в 02:47 мск — в Закарпатской области. Теперь предупреждающие сирены заработали на всей территории Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких регионах страны, в том числе в Киевской, Кировоградской, Одесской и Полтавской областях.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Одессе.

10 октября российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. По словам Путина, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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