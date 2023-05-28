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На Тайване могут запустить остановленные АЭС

Администрация Тайваня: остановленные АЭС острова могут запустить в случае блокады

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Chiang Ying-ying/AP

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ допустил возможность запуска выведенных из эксплуатации атомных электростанций в случае блокады острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньский информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».

Отмечается, что во время поездки замглавы администрации острова в Национальный университет Тайваня один из студентов спросил политика о том, что власти планируют предпринять в случае блокады острова и отсутствия возможности импортировать газ и другие энергоресурсы.

Циндэ подчеркнул, что в текущий момент профильные ведомства прорабатывают варианты того, каким образом можно обеспечить возможность использования уже остановленных ядерных реакторов в экстренных ситуациях.

Он добавил, что на сегодняшний день Тайвань импортирует порядка 80% необходимых острову энергоресурсов.

Ранее глава тайваньского МИД Джозеф У заявил, что власти Тайваня обсуждают со своими союзниками вопросы, связанные с предоставлением «ядерного зонтика».

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