Белгородские власти сообщили об обстреле села Муром

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние», — сообщил Гладков.

Он также добавил, что в населенном пункте повреждена линия электропередачи. На место происшествия выехали оперативные службы, которые в кратчайшие сроки устранят последствия обстрела.

Ранее Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрелом с украинской стороны находятся сразу несколько населенных пунктов. Согласно приведенным им данным, что в Шебекино осколками снарядов были повреждены забор и постройки одного из предприятий, в результате на его территории произошло возгорание. Спецслужбы уже приступили к тушению, уточнил глава региона.

Кроме этого, по словам губернатора, в селе Безлюдовка зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. В результате, снаряд попал в один из корпусов — произошло задымление. Также Гладков сообщил, что в селе Белянка около частного жилого дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, следственная группа проводит работы.