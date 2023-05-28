Москвич обвинил охранника ЖК в антироссийских выкриках

В Москве жилец заявил на охранника ЖК, обвинив его в антироссийских выкриках. Охранник же считает, что его оклеветали из-за сделанного замечания по поводу гигиены, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, утром 20 мая 2023 года 27-летний житель московского ЖК «Наследие» Иван заявил в полицию, что их охранник высказывает различные антироссийские фразы. Молодой человек добавил, что у 45-летнего Олега есть украинские корни.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место. Во время опроса охранник сказал, что он действительно родился на Украине, однако с 2014 года имеет гражданство России. Мужчина утверждает, что он не говорил антироссийских фраз. Охранник уточнил, что не так давно сделал Ивану замечание о плохой гигиене, посоветовав ему помыться, так как от него плохо пахнет. После этого молодой человек якобы пообещал отомстить.

Сотрудники правоохранительных органов доложили о произошедшем руководству окружного Центру противодействия экстремизму и Федеральной службе безопасности.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга решил отомстить бывшей девушке и обвинил ее в поддержке иноагента Невзорова.