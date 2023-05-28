ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что под обстрелом с украинской стороны находятся сразу несколько населенных пунктов.

«Под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа», — написал он, добавив, что, предварительно, пострадавших нет.

Согласно приведенным им данным, что в Шебекино осколками снарядов были повреждены забор и постройки одного из предприятий, в результате на его территории произошло возгорание. Спецслужбы уже приступили к тушению, уточнил глава региона.

Кроме этого, по словам губернатора, в селе Безлюдовка зафиксирован прилет на территорию базы отдыха. В результате, снаряд попал в один из корпусов — произошло задымление.

Также Гладков сообщил, что в селе Белянка около частного жилого дома на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, следственная группа проводит работы.

Ранее Гладков сообщил, что в регионе за минувшие сутки зафиксировали прилеты более 240 снарядов со стороны Украины.