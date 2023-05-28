В Ульяновске жители дома выломали решетку и спасли замурованных котов

В Ульяновске местные жители сломали решетки на вентиляционных продухах, установленные сотрудниками ТСЖ, чтобы освободить бездомных котов, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, на улице Репина в Ульяновске живет несколько бездомных котов, которых подкармливают местные жители. Животные расположились в вентиляционных продухах, однако в конце мая сотрудники ТСЖ установили там решетки, из-за чего коты оказались взаперти.

Местные жители попытались договориться, чтобы животным оставили хотя бы один выход, но на компромисс с ними не пошли. Тогда жильцы продолжили кормить котов через прутья.

26 мая 2023 года местные жители попытались самостоятельно выломать одну из решеток, из-за чего сотрудники ТСЖ пригрозили вызвать полицию. Жильцы все же пошли на преступление и освободили котов.

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