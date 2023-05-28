Пожар произошел в одном из зданий московского парка «Зарядье»

Пожар в административном здании на территории столичного парка «Зарядье» удалось ликвидировать. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС России по Москве.

«Пожар был ликвидирован в 11.04 на площади пять кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — уточнили в оперативной службе.

Как пояснили в ведомстве, в 10.14 28 мая поступила информация о возгорании по адресу: ул. Варварка, д. 6.

Установлено, что пожар произошел в трехэтажном административном здании.

До того, как на место приехали спасатели, здания самостоятельно покинули порядка 60 человек.

В настоящий момент причина пожара не называется.

Ранее пожар в ЖК «Михайловский парк» в Москве был ликвидирован.

Также появилось видео с возгоранием на «Садоводе». Согласно информации МЧС, очаг пожара расположен был на третьих этажах трех торговых павильонов.