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Виктор Бут рассказал о своем отношении к госструктурам США

Виктор Бут заявил, что у него отсутствует ненависть к госструктурам США

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ЦОС ФСБ РФ

Предприниматель и член ЛДПР Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, заявил, что у него отсутствует ненависть к госструктурам США. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЛДПР в Ярославской области.

Бут сделал такое заявление на лекции, которую он провел для студентов Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.

«Ненависти нет — есть уважение. Заметьте, со времен Второй мировой войны ко всем врагам Россия относится уважительно», — сказал предприниматель.

Ранее Виктор Бут в интервью «Газете.Ru» высказал мнение, что его уголовное дело было использовано США для отработки методов давления на Россию.

Он также рассказал, чем отличаются тюрьмы в Таиланде и Соединенных Штатов.

Бут был арестован в Таиланде в марте 2008 года и два с половиной года провел под арестом в тюрьме Бангкока, после чего был выдан США и заключен там под стражу. 8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер.

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