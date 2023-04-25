Россияне рассказали, сколько денег тратят на лечение своих питомцев

У трети россиян домашние питомцы болеют не реже, чем раз в год. На их лечение 29% респондентов тратят от 10 тысяч до 50 тыс. рублей в год. Среди самых дорогих ветеринарных процедур россияне выделяют хирургические операции, КТ, МРТ и кастрацию/стерилизацию, выяснила СК «Росгосстрах». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

У 55% респондентов есть домашнее животное, а у 15% даже несколько. Наиболее распространенные питомцы — собаки (61%), кошки (29%) и попугаи (10%).

Большинство владельцев периодически сталкиваются с проблемами со здоровьем своих питомцев: у трети респондентов домашние любимцы болеют реже раза в год (33%), у 31% — раз в год, а у 18% — раз в полгода и чаще. Только 9% опрошенных не сталкивались с подобными проблемами. При этом 40% россиян приводят своих питомцев к ветеринарам минимум раз в год, а каждый пятый (21%) делает это 2-3 раза в год. Только 27% респондентов обращаются к ветеринарам реже, чем раз в год.

Самая частая причина для переживаний хозяев — аллергия у животного. Она встречается у 32% питомцев. 28% респондентов сталкивались с отравлением у животных и другими проблемами ЖКТ, четверть — с проблемами с ушами, 12% — с инфекционными заболеваниями. Более половины домашних животных кусал клещ. Для 39% из них укус прошел без последствий, а 18% россиян пришлось потом лечить своего питомца.

Из дополнительных процедур лишь 44% хозяев делают питомцам ежегодные прививки. 33% провели кастрацию или стерилизацию своих животных, а 29% приводят любимцев на плановые осмотры. Еще 15% россиян водят животных на стрижку когтей, 10% делают чистку зубов, и столько же — чипирование.

Среди самых дорогих ветеринарных услуг опрошенные назвали хирургические операции (21%), КТ и МРТ (12%), кастрацию/стерилизацию (11%) и покупку специализированных лекарств (10%).

Для 42% респондентов лечение животных обходится в менее, чем 5 тысяч рублей. Для каждого пятого — от 5 тысяч до 10 тыс. рублей, для 17% — от 10 тысяч до 30 тысяч, а для 12% — от 30 тысяч до 50 тысяч. При этом сегодня лишь 15% хотели бы застраховать здоровье своего питомца. 28% могли бы сделать это при наличии выгодных условий, а 22% вовсе не видят в этом смысла. Те респонденты, которые рассматривают оформление страховки для питомца, готовы платить за нее до 1000 рублей в год (40%) или от 1000 до 3000 рублей в год (38%)..

Ранее опрос показал, что каждый четвертый владелец домашнего питомца нашел его на улице.